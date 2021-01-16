«Рейнджерс» благодаря дублям Панарина и Бучневича разгромил «Айлендерс»

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Хоккеисты команды «Нью-Йорк Рейнджерс» по всем статьям превзошли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden принесла победу хозяевам площадки со счётом 5:0.

Четыре шайбы в ворота «Айлендерс» отправили россияне Артемий Панарин и Павел Бучневич. Каждый из них отличился по два раза. Ещё один россиянин — вратарь «Рейнджерса» Александр Георгиев — отразил все 23 броска по своим воротам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский нападающий Кирилл Капризов ярко дебютировал в НХЛ. В первом матче нового сезона он помог «Миннесоте» на выезде в овертайме обыграть «Лос-Анджелес» — 4:3, установив при этом клубный рекорд.