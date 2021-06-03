Позор, да и только: Канада снова спустила Россию с небес на землю

https://static.news.ru/photo/62e3b620-c4b3-11eb-8584-96000091f725_660.jpg Фото: Jari PestelacciJP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Встреча с Канадой для сборной России по хоккею всегда являлась главным противостоянием. Но ещё несколько дней назад никто и предположить не мог, что этот матч состоится так скоро. И, к несчастью, в очередной раз позорно.

Прогнозы — дело тонкое

Как только стало известно о предстоящем матче в рамках четвертьфинала чемпионата мира, эксперты сразу назвали команду Валерия Брагина фаворитом. И вроде бы тут было сложно поспорить. «Кленовые листья» уже умудрились на групповом этапе побить всевозможные антирекорды, впервые в своей истории стартовав на соревнованиях с трёх поражений подряд.

Поэтому их попадание в плей-офф турнира стало необъяснимой удачей. Жерара Галлана легко могли оставить за бортом (опять же впервые в истории), если бы латыши и немцы в заключительном матче группы сыграли вничью. Но Боб Хартли не справился с натиском сборной Германии, даже несмотря на большинство, в котором его команда должна была брать верх. Победа немцев (2:1) подарила канадцам возможность оправдаться перед болельщиками.

А вот для России выход из группы был очевиден. «Красная машина» выиграла шесть матчей из семи. Плюс к коллективу уже присоединились несколько игроков из Национальной хоккейной лиги.

Состав

По составу, опять же, Россия превзошла соперника. Но все мы помним, как в 2019 году финские ноунеймы в полуфинале со счётом 1:0 обыграли сборную, в которой был Василевский, Ковальчук, Кучеров, Малкин и Овечкин. Поэтому лёгкой битвы никто не ожидал. Да, в этом матче у россиян действительно было несколько громких фамилий, в воротах Бобровский, и никто не собирается обесценивать их вклад в эти 63 минуты встречи.

На пути к золоту

Естественно, единственная задача перед началом чемпионата для Валерия Брагина — вернуть золото, которое уже не появлялось в России семь лет. Но это канадцы. Они просто так не сдаются.

«Кленовые листья» с начала матча, как и предполагалось, действовали активно. А для этого российского коллектива такое только на руку. Единственное, против кого «Красной машине» откровенно сложно играть, — против соперников, которые отсиживаются сзади.

Причём активничать Канада начала сразу с первых минут. Жерар Галлан ещё до начала игры детально разобрал соперника, чего, кажется, не сделал Валерий Брагин. В первом периоде, несмотря на активность, команды присматривались друг к другу. Но в целом первый период не получился примечательным или содержательным.

Зато после первого перерыва «Красная машина» открыла счёт. Вот тут как раз и казалось, что спустя долгие и мучительные годы ожидания россияне наконец сумеют обыграть главного противника. Но нет. После того как Евгений Тимкин точно пробил по воротам, «Кленовые листья» стали больше наседать. И в итоге удача улыбнулась — в начале третьего периода канадцам всё-таки удалось сравнять счёт. Адам Энрике забросил виртуозную шайбу в ближний угол. И винить здесь некого, даже учитывая удаление Тарасенко.

А дальше — как в тумане. Вот же, казалось, только период начался, но по факту идут последние секунды до финального сигнала. А в овертайме всё решилось довольно быстро — на третьей минуте чётко сработал Эндрю Манджапане.

Финита

Обидное поражение. И сборная России явно не на такой результат рассчитывала. Четвёртый раз подряд мы уступаем канадцам на турнире такого уровня.

Последний раз россияне обыгрывали Канаду в 2011 году в Братиславе (2:1).

Как ни крути, Канада всегда остаётся Канадой, даже если она приезжает на чемпионат двадцать пятым составом. Это вечный противник России. Вряд ли кто-то из нас ожидал лёгкой игры. Сомневаюсь, что кто-то из нас был уверен на сто процентов в безоговорочной победе россиян. Да, команда Валерия Брагина вышла заряженная, эмоциональная.

Да и статистика говорит о том, что результат в целом был равный. Но пассивность в дополнительное время привела к очередному поражению.

Что ж, Бобровский и другие ребята из Национальной хоккейной лиги приехали, чтобы немного прогуляться по Риге. И снова отправиться домой. С опущенной головой. Потому что этим ли хоккеистам проигрывать ноунеймам? Латвия оставила на российских игроках отпечаток. И очень печальный.