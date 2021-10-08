Овечкин получил травму накануне старта сезона в НХЛ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:37, 09 октября 2021
Александр ОвечкинФото: Ed Clemente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в предсезонном поединке против «Филадельфии». Россиянин не смог доиграть матч, который состоялся за несколько дней до старта регулярного чемпионата НХЛ, сообщает в Twitter пресс-служба столичного клуба.
В середине первого периода 36-летний Овечкин применил силовой против нападающего «Филадельфии» Трэвиса Конечны, после чего упал на лёд. Он долго вставал, после чего отправился в раздевалку.
За проведённое на площадке время россиянин успел нанести один бросок в створ ворот соперника. Без Овечкина «Вашингтон» довёл матч до победы со счётом 5:3. Две результативных передачи сделал другой форвард «столичных» Евгений Кузнецов.
В пресс-службе «Вашингтона» позже уточнили, что у капитана команды «повреждение нижней части тела».
Ранее стало известно, что объявлена первая тройка сборной России в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. В неё вошли Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров. Сборная России на Олимпиаде сыграет в группе В с Чехией, Швейцарией и Данией.