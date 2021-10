Овечкин получил травму накануне старта сезона в НХЛ

В середине первого периода 36-летний Овечкин применил силовой против нападающего «Филадельфии» Трэвиса Конечны, после чего упал на лёд. Он долго вставал, после чего отправился в раздевалку.

Alex Ovechkin hobbled off the ice after hitting Travis Konecny. pic.twitter.com/4M3nFl2IoL