Овечкин получил травму накануне старта сезона в НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в предсезонном поединке против «Филадельфии». Россиянин не смог доиграть матч, который состоялся за несколько дней до старта регулярного чемпионата НХЛ, сообщает в Twitter пресс-служба столичного клуба.

В середине первого периода 36-летний Овечкин применил силовой против нападающего «Филадельфии» Трэвиса Конечны, после чего упал на лёд. Он долго вставал, после чего отправился в раздевалку.

Alex Ovechkin hobbled off the ice after hitting Travis Konecny. pic.twitter.com/4M3nFl2IoL — Ryan Gilbert (@RGilbertSOP) October 8, 2021

За проведённое на площадке время россиянин успел нанести один бросок в створ ворот соперника. Без Овечкина «Вашингтон» довёл матч до победы со счётом 5:3. Две результативных передачи сделал другой форвард «столичных» Евгений Кузнецов.

В пресс-службе «Вашингтона» позже уточнили, что у капитана команды «повреждение нижней части тела».

Ранее стало известно, что объявлена первая тройка сборной России в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. В неё вошли Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров. Сборная России на Олимпиаде сыграет в группе В с Чехией, Швейцарией и Данией.