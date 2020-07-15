Олимпийский чемпион Калинин перешёл в ХК «Трактор»

https://static.news.ru/photo/f68fea82-c69a-11ea-9ec6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Калинин Фото: Хоккейный клуб «Трактор»/vk.com

Олимпийский чемпион 2018 года Сергей Калинин подписал двухлетний контракт с челябинским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор».

Сергей Калинин — опытный игрок, который умеет и знает, как побеждать. Это важно для нашей достаточно молодой команды. Мы рассчитываем на него как на лидера на льду и в раздевалке, а также как на универсального игрока, — цитирует спортивного директора клуба Романа Беляева пресс-служба «Трактора».

Два предыдущих сезона Калинин провёл в составе московского ЦСКА, сыграв в 115 матчах и набрав 23 (10+13) очка при показателе полезности «+15». Вместе с командой он завоевал Кубок Гагарина (2019) и дважды стал победителем чемпионата России по хоккею (2019, 2020). Также хоккеист играл за петербургский СКА и омский «Авангард». Всего в КХЛ Калинин провёл 422 матча, набрав 130 (59+71) очков. Также хоккеист провёл два сезона в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 19 (10+9) очков в 121-й игре.

В составе сборной России Сергей Калинин становился победителем молодёжного чемпионата мира (2011), чемпионата мира (2014) и Олимпийский игр-2018.

КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.

Ранее КХЛ уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 — 2 сентября 2020 года, ранее писал NEWS.ru.