КХЛ предварительно назначила открытие сезона на 2 сентября

https://static.news.ru/photo/f0385dea-a034-11ea-9b5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 — 2 сентября 2020 года. Дата согласована с Федерацией хоккея России, но может быть изменена в случае ужесточения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Определена предварительная дата начала Чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Чемпионата России по хоккею среди мужских команд сезона 2020/2021 годов — 2 сентября 2020 года, — говорится в сообщении КХЛ.

При этом отмечается, что дата старта чемпионата будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах РФ и может быть скорректирована по срокам и условиям проведения в случае возникновения рисков для здоровья участников турнира.

Как писал NEWS.ru, КХЛ определила лауреатов сезона-2019/20 в командных и индивидуальных номинациях. Московский ЦСКА стал обладателем Кубка Континента имени Виктора Тихонова за победу в регулярном чемпионате.

Лучшим бомбардиром стал нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв. Лучшим снайпером прошедшего сезона стал нападающий ЦСКА Кирилл Капризов. Самым результативным защитником признан хоккеист финского «Йокерита» Микко Лехтонен.

Приз «Золотая клюшка», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата, достался крайнему нападающему московского «Динамо» Дмитрию Яшкину, а приз имени Алексея Черепанова «Лучший новичок» — Артёму Галимову из казанского «Ак Барса». Его партнёр по команде Тимур Билялов признан лучшим вратарём чемпионата.