Новый тренер «Динамо» рассказал, когда ждёт Овечкина в клубе

https://static.news.ru/photo/f494a11c-9c61-11eb-95d0-96000091f725_660.jpg Александр Овечкин Фото: John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press

Новый главный тренер московского ХК «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Последний раз мы общались, когда он уезжал в США. Пока не созванивались. Как скоро ждать его в «Динамо»? Пусть сначала решит все вопросы с рекордом Гретцки, — сказал Кудашов.

9 апреля Овечкин забросил шайбу в ворота «Бостона» и улучшил ряд достижений в НХЛ. Он вышел на шестое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин забросил 727 шайб. У рекордсмена всех времён Уэйна Гретцки — 894 шайбы.

В 38 матчах этого сезона Овечкин набрал 37 очков (21 гол + 16 передач).

В марте NEWS.ru писал текст о том, почему «Вашингтон» затягивает с подписанием нового контракта с Овечкиным. Соглашение с 35-летним форвардом истекает летом этого года.