В самой интригующей и зрелищной серии плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» установилось равновесие. Первый поединок на домашнем льду «ястребов» в подмосковной Балашихе выиграли хозяева (5:2), второй остался за гостями, вырвавшими победу в овертайме (3:2ОТ). Перед тем, как серия на две игры переместилась в столицу Башкирии, своим мнением о прошедших матчах с NEWS.ru поделились защитник уфимцев Михаил Пашнин и форвард омичей Семён Кошелев.

Пашнин: вратарь — это святое, его трогать нельзя

— За счёт чего «Салавату» удалось добиться победы во втором матче в гостях у «Авангарда»?

— За счёт самоотверженности всех наших игроков и большой работы, которую мы проделали в этой встрече. Ребята старались, доигрывали каждый момент. Было много борьбы, в которой мы старались не уступать. Все верили друг в друга. Вот за счёт этого и удалось выиграть.

— Если сравнивать с первым проигранным омичам поединком, в чём получилось прибавить во втором?

— Мы стали больше контролировать шайбу, чаще и активнее вылезать на ворота соперника, обострять ситуацию на пятачке. Это и позволило в ключевые моменты матча получать игровое преимущество.

— В обеих встречах «Салават» первым забивал, но затем позволял сопернику быстро отыграться. В чём здесь проблема?

— Нужно посмотреть видео, тщательно разобрать обе игры. Конечно, нельзя так сразу давать сопернику сравнивать счёт, когда только добился преимущества.

— Как прокомментируете эпизод из первого матча, когда вы за грубую атаку и удар нападающего «Авангарда» Кирилла Семёнова заработали двойной малый штраф, после чего соперник отыгрался в большинстве?

— Со стороны Семёнова был очевидный удар клюшкой по нашему голкиперу, когда он поймал шайбу. А вратарь — это святое, его трогать нельзя. Поэтому, с одной стороны, нужно было как-то наказать игрока «Авангарда». А с другой, понимаю, конечно, что вспылил. Сначала выкинул его с пятачка, а потом... Конечно, не надо было его бить, но эмоции взыграли. Это будет мне уроком на будущее — подвёл команду.

— Во втором матче игроки «Салавата» были более сдержанными и не отвечали на провокации соперника, согласны?

— Первая игра в самом начале плей-офф всегда бывает немного сумбурной и излишне эмоциональной. А ко второму матчу все уже понимают, что будет происходить на льду, в каком ключе продолжится серия. Поэтому во второй игре с нашей стороны было меньше эмоций и больше полезной работы на команду.

— А игра «Авангарда» по сравнению с первым матчем не изменилась?

— Наши тренеры постоянно смотрят видео, разбирают игру соперника в мельчайших деталях, поэтому точно знают, в каких нюансах «Авангард» что-то поменял или оставил так, как было раньше. Но если говорить в целом, думаю, вся серия пройдёт в такой же ожесточённой борьбе, как и два первых матча в Балашихе.

— Если вспомнить прошлогодний финал Восточной конференции, в котором встречались «Авангард» и «Салават Юлаев», это противостояние уже можно назвать классикой плей-офф КХЛ?

— Да, уже можно сказать, что наши встречи с Омском — это как дерби. Хотя, конечно, до «зелёного» дерби оно не дотягивает.

— В двух матчах в Уфе «Салават» поменяет тактический рисунок игры, станет действовать по-другому или продолжит играть столь же агрессивно и с акцентом на атаку, как в гостях?

— Это опять же вопрос к нашему тренерскому штабу. Будет предматчевый разбор игры, на котором нам расскажут, в какой манере действовать против «Авангарда» на своём льду.

Игроки Авангарда Семен Кошелев и Салавата Юлаева Эдуард Гиматов (слева направо) Сергей Савостьянов/ТАСС

Кошелев: мы оказались не готовы к агрессивной игре соперника

— «Авангард» был в шести секундах от победы во втором матче с «Салаватом», но позволил сопернику отыграться в самой концовке третьего периода, а затем и выиграть в овертайме. Такие поражения обычно очень сильно влияют на психологическое состояние игроков. Вы это ощущаете?

— Безусловно, это был очень важный момент в матче, но никто из нас руки опускать не собирается.

— Почему игроки «Авангарда» не были во втором матче столь же агрессивны и заряжены на игру в атаке, как в первом поединке с «Салаватом»?

— Действительно, у нас не всё получалось в атаке — наверное, надо отдать должное сопернику, который умело действовал в своей зоне. Я бы отметил, что вторая игра вообще получилась более вязкой, чем первая.

— «Салават» играл очень смело и открыто для матча на выезде — почему не удавалось ловить соперника хотя бы на контратаках?

— Мы оказались не готовы к подобной игре соперника. Особенно это было заметно в первом периоде. Во втором и третьем стало получаться лучше, но до конца приспособиться к манере игры «Салавата» так и не удалось.

— В первом матче было много эмоций и стычек на льду, а во втором игроки намеренно гасили страсти, чтобы не заработать лишние удаления?

— Конечно, все стараются держать эмоции под контролем, но я думаю, что в этой серии всё ещё впереди.