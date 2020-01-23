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Так называемое «зелёное дерби», в котором встречаются принципиальные соперники из столиц соседних республик — казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев», состоялось в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже в пятый раз. В четырёх предыдущих соперники одержали по две победы.

В очередном противостоянии команд, прошедшем в Казани, победу в серии послематчевых буллитов вырвали хозяева — 3:2Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).

Гости открыли счёт на 51-й секунде второго периода (Тему Хартикайнен), а на 38-й минуте Павел Коледов восстановил равновесие после того, как у «барсов» отличились Станислав Галиев (28-я минута) и Альберт Яруллин (30-я).

В серии послематчевых бросков победной для казанцев стала попытка Джастина Азеведо.

«Ак Барс» (72 очка, 49 игр) при равенстве очков с омским «Авангардом» сохранил лидерство в Восточной конференции по дополнительным показателям. «Салават Юлаев» (55 очков, 50 игр) занимает седьмую строчку в таблице «Востока».

Финский «Йокерит» в Хельсинки вырвал волевую победу в овертайме у «Адмирала» из Владивостока — 4:3ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

Дальневосточники по ходу встречи трижды выходили вперёд усилиями Олега Ломако (14-я минута), Ивана Силаева (24-я) и Маркуса Юнга (49-я).

Однако «джокеры» всякий раз сравнивали счёт благодаря точным броскам Мики Ниеми (15-я), Петера Регина (28-я) и Сами Лепистё (за 26 секунд до конца третьего периода).

На четвёртой минуте овертайма тот же защитник Лепистё оформил дубль и принёс своей команде два очка.

Другой игрок обороны финского клуба — Томми Кивистё — провёл 300-й матч в КХЛ.

«Йокерит» (67 очков, 50 игр) при равенстве очков с московским «Динамо» находится строчкой ниже (на четвёртом месте) в таблице «Запада» по дополнительным показателям. «Адмирал» на «Востоке» отстаёт от зоны плей-офф на три очка.

Московский «Спартак» на своей площадке всухую обыграл череповецкую «Северсталь» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

Победным дублем отметился Артём Фёдоров, открывший счёт на 57-й секунде третьего периода и реализовавший штрафной бросок на 45-й минуте. Ещё одну шайбу забросил на 46-й минуте (спустя 65 секунд после второго гола) Ансель Галимов.

Голкипер «красно-белых» Никита Беспалов отразил все 22 броска соперника и заработал третий «сухарь» в нынешнем сезоне.

Шведский защитник москвичей Тобиас Виклунд провёл 300-й матч в КХЛ.

«Спартак» (64 очка, 51 игра) закрепился на пятом месте в таблице Западной конференции, «Северсталь» отстаёт от зоны плей-офф на «Западе» на 10 очков.

Петербургский СКА вслед за московскими одноклубниками оформил выход в плей-офф, ранее писал NEWS.ru.