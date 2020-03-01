https://static.news.ru/photo/56b0db28-5bda-11ea-a583-fa163e074e61_660.jpg Фото: metallurg.ru

В стартовом матче серии первого раунда плей-офф в Восточной конференции казахстанский «Барыс» в Нур-Султане всухую разгромил магнитогорский «Металлург» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Шайбы забросили Кёртис Волк (14-я минута), Атте Охтамаа (29-я), Ииро Пакаринен (58-я, в пустые ворота) и Даррен Диц (за 48 секунд до финальной сирены).

Голкипер хозяев Эдвард Паскуале отразил все 34 броска соперника и отыграл «на ноль» второй матч в нынешнем сезоне (с учётом регулярного чемпионата).

Форвард «Барыса» Дастин Бойд провёл 500-й матч в КХЛ, защитник «Магнитки» Евгений Бирюков стал первым хоккеистом, который провёл 150 матчей в плей-офф КХЛ.

Омский «Авангард» на своём льду в подмосковной Балашихе переиграл уфимский «Салават Юлаев» — 5:2 (1:1, 4:1, 0:0).

У «ястребов» дубль оформил Кирилл Семёнов (голы на 24-й и 39-й минутах), по разу отличились Сергей Шумаков (17-я минута), Андрей Стась (30-я) и Валентин Пьянов (за 32 секунды до второго перерыва).

В составе гостей авторами заброшенных шайб стали Линус Умарк (15-я минута) и Тему Хартикайнен (38-я).

Защитник уфимцев Григорий Панин провёл 600-й матч в КХЛ.

Вторые поединки в сериях «Барыс» — «Металлург» и «Авангард» — «Салават Юлаев» состоятся во вторник, 3 марта.

«Барыс» в заключительном, ничего не решавшем матче регулярного чемпионата был разгромлен в Хабаровске «Амуром», писал ранее NEWS.ru.