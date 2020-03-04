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Омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» провели на подмосковной «Арене Балашиха» второй поединок первого раунда серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Волевую победу в овертайме вырвали уфимцы — 3:2ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

В основное время у гостей отличились Григорий Панин (31-я минута) и Сакари Маннинен (за шесть секунд до конца третьего периода), в составе «ястребов» заброшенные шайбы на счету Семёна Кошелева (32-я минута) и Павла Дедунова (52-я).

Победу юлаевцам принёс точный бросок Дмитрия Кугрышева на восьмой минуте первого овертайма.

Нападающий «Салавата» Вячеслав Солодухин провёл 400-й матч в КХЛ, защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов — 200-й.

Третий матч серии пройдёт в Уфе 5 марта, куда команды отправляются при ничейном счёте (1-1) в противостоянии: первый поединок в Балашихе выиграл «Авангард» со счётом 5:2, ранее писал NEWS.ru.