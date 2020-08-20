Матч между ХК «Нефтехимик» и самарским ЦСКА ВВС отменили из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/172c71a4-e390-11ea-8963-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Товарищеский матч между хоккейным клубом «Нефтехимик» и самарским коллективом ЦСКА ВВС не состоится. Об этом 21 августа сообщили представители пресс-службы нижнекамской команды.

Игру решили отменить из-за того, что накануне хоккеисты «Нефтехимика», тренерский штаб команды и обслуживающий персонал сдали тесты на коронавирусную инфекцию нового типа. Два человека уже получили предварительные положительные результаты. Однако, как подчеркнули в пресс-службе, тесты могут считаться подтверждёнными после проверки от Роспотребнадзора.

Позднее ещё у нескольких членов спортивного коллектива проявились признаки ОРЗ. Игроки, тренеры и персонал пройдут повторные тесты на ПЦР и антитела 24 и 25 августа. Все заболевшие получают необходимое лечение, находясь на изоляции.

Сложившиеся обстоятельства привели к тому, что «Нефтехимик» решил отменить матч с командой из Самары и пресс-конференцию директора клуба Игоря Ларионова и главного тренера Вячеслава Буцаева, которая должна была пройти в онлайн-режиме.

Как ранее писал NEWS.ru, турнир на Кубок губернатора Челябинской области, который должен был пройти 23–26 августа, отменён. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отмечается, что соревнования были отменены в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом. В турнире должны были принять участие «Автомобилист» (Екатеринбург), «Локомотив» (Ярославль), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Трактор» (Челябинск) и «Сибирь» (Новосибирск).