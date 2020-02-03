https://static.news.ru/photo/d54b4c68-46ac-11ea-a288-fa163e074e61_660.jpg Матч «Металлург» - «Авангард» Фото: metallurg.ru

Магнитогорский «Металлург» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своём льду в овертайме вырвал волевую победу у омского «Авангарда» — 2:1ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

На 35-й минуте Егор Мартынов вывел «ястребов» вперёд, на 43-й Виктор Антипин сравнял счёт.

Победную для «сталеваров» шайбу забросил за 20 секунд до конца овертайма Николай Кулёмин.

«Авангард» (78 очков, 56 игр) занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Магнитка» (58 очков, 54 игры) обошла на «Востоке» китайский «Куньлунь Ред Стар» (57 очков, 57 игр) и поднялась на седьмую строчку в таблице.

Новосибирская «Сибирь» в серии буллитов взяла верх над екатеринбургским «Автомобилистом» — 3:2Б (2:1, 0:0, 0:1, 1:0).

В основное время у хозяев отличились финские легионеры Юрки Йокипакка (7-я минута) и Микаэль Руохомаа (19-я), в составе уральцев точными бросками отметились Питер Холланд (10-я) и Джефф Плэтт (44-я).

В серии послематчевых буллитов победу сибирякам принёс бросок Микаэля Руохомаа.

«Автомобилист» (70 очков, 55 игр) и «Сибирь» (65 очков, 54 игры) остаются соседями в таблице «Востока», занимая соответственно четвёртое и пятое места.

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