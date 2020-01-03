https://static.news.ru/photo/68e0961e-2fe1-11ea-b6aa-fa163e074e61_660.jpg Илья Ковальчук Фото: David Kirouac/Icon Sportswire/Global Look Press

Россиянин Илья Ковальчук собирается впервые выйти на лёд за «Монреаль Канадиенс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче против «Виннипег Джетс» 6 января.

Он отметил, что уже познакомился с партнёрами по команде и тренерским штабом, а атмосфера в коллективе — дружелюбная.

Я хочу выйти на лёд как можно скорее. Так что надеюсь, что тренер даст мне шанс сыграть завтра, — цитирует Ковальчука пресс-служба НХЛ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Ковальчук подписал годичный контракт с клубом «Монреаль Канадиенс». Сумма соглашения — $700 тысяч. Хоккеист будет выступать за новый клуб под 17-м номером.