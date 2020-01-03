Россиянин Илья Ковальчук собирается впервые выйти на лёд за «Монреаль Канадиенс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче против «Виннипег Джетс» 6 января.
Он отметил, что уже познакомился с партнёрами по команде и тренерским штабом, а атмосфера в коллективе — дружелюбная.
Я хочу выйти на лёд как можно скорее. Так что надеюсь, что тренер даст мне шанс сыграть завтра, — цитирует Ковальчука пресс-служба НХЛ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Ковальчук подписал годичный контракт с клубом «Монреаль Канадиенс». Сумма соглашения — $700 тысяч. Хоккеист будет выступать за новый клуб под 17-м номером.
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