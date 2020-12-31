КХЛ назвала лучших хоккеистов декабря

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Нападающий казанского «Ак Барса» Стефан Да Коста, вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко и защитник минского «Динамо» Степан Фальковский признаны лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в декабре.

Лучшим новичком месяца признан Иван Чехович из нижегородского «Торпедо», сообщила пресс-служба КХЛ.

Да Коста в девяти играх за «Ак Барс» набрал 16 очков, забив восемь голов и сделав восемь голевых передач. На счету форварда дубли в матчах с хельсинкским «Йокеритом» и московским «Динамо».

Ерёменко помог «Динамо» победить во всех шести матчах, в которых он принял участие. Вратарь в двух матчах сыграл «на ноль». Голкипер отразил 96,7% бросков из 184 нанесённых по его воротам. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенное за 60 игровых минут) у Ерёменко составил 0,99.

Фальковский в девяти матчах забил три гола и сделал три результативные передачи, его показатель полезности (разница между пропущенными и забитыми шайбами во время нахождения игрока на льду) составил +6. Защитник нанёс восемь бросков по воротам, восемь раз заблокировал броски игроков других команд и провёл 11 силовых приёмов.

Чехович в 11 матчах за «Торпедо» набрал 10 очков (шесть голов, четыре передачи) при показателе полезности +7.

30 декабря первый матч за омский «Авангард» в КХЛ сыграл олимпийский чемпион Илья Ковальчук, писал NEWS.ru. Нападающий отличился забитой шайбой, но его клуб уступил пекинскому «Кунльуню» по буллитам (3:4 Б).