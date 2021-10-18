Каменский оценил назначение Ковальчука на пост менеджера сборной России
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:02, 18 октября 2021
Илья КовальчукФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Опыт и знания Ильи Ковальчука принесут немало пользы российской сборной по хоккею, считает олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, президент Федерации хоккея Подмосковья Валерий Каменский. Об этом пишет «Радио 1».
Я считаю, что назначение хорошее. Илья Валерьевич пять Олимпиад прошёл, огромный опыт игры в НХЛ, капитаном команды нашей сборной был, уважаемый человек в хоккее. Я думаю, что его опыт, его знания принесут большую пользу сборной, — признался Каменский.
Он добавил, что у сборной России по хоккею есть все шансы достойно выступить на Олимпиаде 2022 года, конечно, при необходимой подготовке и хорошей работе, подчеркнул Каменский.
Хоккейный турнир на Олимпийских играх — 2022 пройдёт в Пекине с 9 по 20 февраля.
Ранее тренер национальной команды Алексей Жманов сообщил, что нападающий Илья Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022. При этом в тренерский штаб вошли Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.