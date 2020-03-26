Континентальная хоккейная лига провела заседание Совета директоров, на котором было принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20. Остался только один вопрос: как теперь будет определён победитель? NEWS.ru выяснил, что об этом думают в самих клубах.

Выбывший после первого раунда плей-офф Кубка Гагарина подмосковный «Витязь» считает это решение логичным.

Во всём мире сложная ситуация, поэтому завершение чемпионата — правильное решение. Здоровье людей важнее всего. Уверен, что руководители лиг и оставшихся в плей-офф клубов взвесили все за и против и приняли логичное решение. Впереди совещание Лиги, где уже определят чемпиона, — заявил генеральный менеджер хоккейного клуба «Витязь» Игорь Варицкий корреспонденту NEWS.ru.

Омский «Авангард», проигравший «Салавату Юлаеву» в первом раунде плей-офф, придерживается такого же мнения. Президент клуба Максим Сушинский уверен, что рисковать не стоит.

Положительно отношусь к этому решению. Хоть мы и не играем, но, я считаю, раз весь мир отменил сезон, зачем нам рисковать. Сейчас всё равно невозможно играть, ребята не тренируются, ничего не делают, как им начать сезон заново? Плюс до 30 апреля они не успеют доиграть, а после этого контракты будут недействительны, кто будет играть после 30 апреля? Я считаю, это логичное решение. Максим Сушинский президент ХК «Авангард» (Омск) президент ХК «Авангард» (Омск)

Генеральный директор хоккейного клуба «Спартак», уступившего столичному «Динамо» со счётом 4:2, Андрей Веревко считает, что досрочное завершение чемпионата Континентальной хоккейной лиги из-за пандемии коронавируса остаётся безоговорочно принять.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Это Континентальная хоккейная лига. Есть корпоративные правила, и, естественно, мы как члены корпорации должны эти правила исполнять несомненно и безоговорочно, — сказал он.

Между тем генеральный директор новосибирского клуба «Сибирь», обыгравшего «Автомобилист» со счётом 4:1 и прошедшего во вторую стадию, Кирилл Фастовский признал, что КХЛ руководствовалась не только своим мнением, лига приняла это сложное решение совместно с клубами.

Это было совместное решение КХЛ и клубов лиги. Рассматривалось очень много вариантов, но сейчас об этом говорить нет смысла, — признался в разговоре с NEWS.ru Фастовский.

Он также добавил, что для КХЛ не составит труда верно определить победителя.

Пока не знаю, как распределят места по итогам сезона, это будет решать Совет директоров КХЛ. Но, видимо, с учётом мест, занятых в регулярном сезоне, и уже по итогам серии плей-офф. Здесь ничего такого нет сложного, мне кажется, — добавил он.

Тем не менее молодёжный состав продолжает проводить тренировки и готовиться к следующему сезону.

Молодые продолжают тренироваться, основной состав закончил сезон. Теперь будем готовиться к следующему и надеяться, что он состоится в полном объёме, — заверил Фастовский.

В свою очередь, ассистент главного тренера «Сибири» Андрей Тарасенко добавил, что этот Кубок Гагарина вообще может войти в историю.

Хоккейный клуб

Возможно, сам Кубок Гагарина войдёт в историю, когда его никому не дадут. Если он не был разыгран, его, по логике, и не будут вручать. А по итогам регулярного чемпионата награждать тех, кто выиграл. Я не думаю, что это не будет долгое обсуждение, — сказал Тарасенко.

Такого же мнения придерживается и бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, который считает лучшим решением не определять победителя Кубка.

Самое лучшее, наверное, не определять победителя Кубка Гагарина, а определить чемпиона России по таблице регулярного чемпионата. Геннадий Величкин бывший вице-президент ХК «Металлург» (Магнитогорск) бывший вице-президент ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Выиграть от досрочного завершения может московский ЦСКА, который обходит ближайшего преследователя — петербургский СКА — в турнирной таблице чемпионата на одно очко. В активе столичного коллектива 94 очка.

Нам очень жаль, что обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, оставили вас без хоккея и радостных эмоций от побед любимой команды. Но мы поддерживаем данное решение, — говорится в заявлении пресс-службы «армейцев».

Владимир Крикунов, наставник московского «Динамо», понимает, что это правильное решение, так как никто не знает, когда закончится эпидемия коронавируса.

Мы готовились, хотели играть, работали, но раз закрыли, значит, закрыли. В данной ситуации это, наверное, правильное решение, потому что важна безопасность людей. Другой вопрос, что были какие-то варианты доиграть сезон, когда закончится эта эпидемия. Но когда она закончится, наверное, никто не знает. Владимир Крикунов главный тренер ХК «Динамо» (Москва) главный тренер ХК «Динамо» (Москва)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалист также отметил, что в нынешней ситуации места по итогам сезона следует распределить по набранным очкам в регулярном чемпионате. Также Крикунов рассказал о дальнейших планах команды.

У нас ещё никто не разъехался, мы тренировались. Завтра соберём ребят, поблагодарим за сезон и расстанемся, — заключил тренер.

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поддержал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о досрочном завершении сезона-2019/20, напомнив о том, что ранее финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» снялись с Кубка Гагарина, позаботившись о здоровье своих спортсменов.

Это совершенно правильное решение, спортивная составляющая ушла, когда две команды покинули плей-офф. Предлагались разные варианты, но я до сих пор не понимал — да, могли бы доиграть чемпионат, но это был бы уже не тот Кубок, — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

О том, что сезон не стоит продолжать после снятия двух клубов, заявил и генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Александр Курносов.

Все отдают себе отчёт, что здоровье наших соотечественников важнее определения обладателя Кубка Гагарина. Продолжать розыгрыш без «Йокерита» и «Барыса» некорректно и по спортивному принципу, — приводит его слова пресс-служба уфимцев.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, в свою очередь, не понимает, на какой формат проведения Кубка Гагарина рассчитывало руководство КХЛ после снятия с плей-офф «Йокерита» и «Барыса».

Понятно, что КХЛ пыталась что-то сделать, но в любом случае это не было бы спортивным принципом, потому что два клуба, которые вышли в следующий круг розыгрыша Кубка Гагарина, не видят дальнейшего участия в соревнованиях [«Барыс» и «Йокерит»], потому что в правительстве им запретили участие [Финляндия и Казахстан]. Не знаю, на что рассчитывал КХЛ, спекулируя на разные форматы, но единственное правильное решение приняли только сейчас. А если турнира нет, то как можно определить победителя? Ну, лотерею можно устроить, монетку бросить, но кому это надо? Вячеслав Фетисов двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы

В связи с этим Фетисов поддержал решение приостановить чемпионат.

Вячеслав Фетисов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каким образом можно позже завершить турнир? Осенью, например, начинается новый сезон, и я надеюсь, начнётся. Но мировая ситуация такова, что практически все соревнования завершились, включая Олимпийские игры, перенесённые на год. Ни на месяц, ни на два, а на год, что я считаю очень правильным решением, потому что спортсмены должны знать, когда будут мероприятия и как к ним готовиться, — сказал он.

Действительно, практически все турниры либо перенесены на неопределённое время, либо отменены. В хоккейном мире окончательное решение осталось принять только Национальной хоккейной лиге. И глава Международной федерации хоккея Рене Фазель не представляет, при каких условиях НХЛ может быть доигран.

КХЛ приняла верное решение, завершив сезон досрочно. Единственная лига, сезон в которой не завершён, — это НХЛ. Не могу представить, что они смогут играть в этом сезоне, — сказал Фазель РИА Новости.

Вслед за КХЛ решение о досрочном завершении сезона-2019/20 приняла и Высшая хоккейная лига (ВХЛ). А решение о распределении мест по итогам сезона будет принято ВХЛ в ближайшее время в соответствии с установленным порядком, сообщает пресс-служба Федерация хоккея России (ФХР).