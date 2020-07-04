Хоккеисты НХЛ могут отказаться от участия в плей-офф без штрафных санкций

https://static.news.ru/photo/0830cf54-be08-11ea-af90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eric Canha via www.imago-images./Global Look Press

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков (NHLPA) позволят игрокам лиги отказаться от участия в плей-офф нынешнего сезона без каких-либо штрафных санкций, в том числе денежных.

В настоящий момент готовится новое коллективное соглашение, которое включает данный пункт, сообщает Sportsnet.

Хоккеистов будут проверять на коронавирус ежедневно. Помимо этого, обязательным будет ношение масок за пределами льда, а также меры социального дистанцирования.

Текущий сезон НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в НХЛ в марте 2020 года. Инфекция была выявлена у одного из игроков команды «Оттава Сенаторз».

Ранее NEWS.ru писал, что формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков НХЛ. Состязание для определения обладателя трофея 2020 года пройдёт по данной схеме в случае, если сезон возобновится.