Хоккеисты «Динамо» нанесли поражение «Трактору» в матче КХЛ

Московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 5:2.
Так, самую результативную игру продемонстрировал форвард бело-голубых Дмитрий Яшкин, который оформил дубль и голевую передачу. По 2 очка у «Динамо» набрали Оскар Линдберг (1+1), Вадим Шипачёв (0+2) и Юусо Хиетанен (0+2).
Стоит отметить, что в данном матче Шипачёв набрал своё 600-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ.
Это третья победа подряд для «Динамо». «Трактор» же прервал свою серию из пяти победных матчей.
Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА одержал уверенную победу над минским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.
Так, в составе московской команды один гол забил Константин Оклубов, а Марио Кемпе и Брендан Лайпсик оформили по дублю. Гол в составе «Динамо» забил Брэндон Козун.