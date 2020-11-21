Хоккеисты «Динамо» нанесли поражение «Трактору» в матче КХЛ

https://static.news.ru/photo/79afe016-2cd5-11eb-b836-fa163e074e61_660.jpg Фото: dynamo.ru

Московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 5:2.

Так, самую результативную игру продемонстрировал форвард бело-голубых Дмитрий Яшкин, который оформил дубль и голевую передачу. По 2 очка у «Динамо» набрали Оскар Линдберг (1+1), Вадим Шипачёв (0+2) и Юусо Хиетанен (0+2).

Стоит отметить, что в данном матче Шипачёв набрал своё 600-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ.

Это третья победа подряд для «Динамо». «Трактор» же прервал свою серию из пяти победных матчей.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА одержал уверенную победу над минским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Так, в составе московской команды один гол забил Константин Оклубов, а Марио Кемпе и Брендан Лайпсик оформили по дублю. Гол в составе «Динамо» забил Брэндон Козун.