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Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила о дисквалификации игроков за нарушение антидопинговых правил.

19-летний защитник команды Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Снежные Барсы» Владислав Никифоров отстранён от участия в соревнованиях на 15 месяцев в связи с обнаружением в его крови мельдония. Пробу взяли 8 ноября 2019 года. Игрок аргументировал употребление запрещённого вещества указанием врача. Однако он уточнил, что не уведомил заранее медицинского работника, что является спортсменом. Обжаловать решение хоккеист не стал.

26-летний бывший защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» Кирилл Дьяков также дисквалифицирован на 15 месяцев, но за обнаружение в пробе кокаина. Тест сделали 2 ноября 2019 года после матча регулярного чемпионата КХЛ против столичного «Спартака». Отстранение отсчитывается с 9 декабря 2019 года. Клуб расторг с ним контракт в декабре 2019 года.

30-летний канадский нападающий третьего немецкого дивизиона клуба «Ганновер» Майкл Бадд дисквалифицирован на два года также за употребление кокаина. Медики установили, что вещество попало в организм спортсмена непреднамеренно, однако IIHF сокращать отстранение не стала. Дисквалификация отсчитывается с 5 декабря 2019 года.

Национальная хоккейная лига объявила о переносе церемонии вручения наград и драфта 2020 года на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, ранее писал NEWS.ru.