ХК «Автомобилист» не примет участия в Кубке губернатора Челябинской области

Положительные тесты на COVID-19 у игроков хоккейного клуба «Автомобилист» из Екатеринбурга помешают команде принять участие в Кубке Губернатора Челябинской области.
Об этом сообщили в пресс-службе клуба. По её данным, 19 августа было проведено плановое тестирование на коронавирус среди хоккеистов команды. Первичные результаты показали наличие заболевания у трети игроков основного состава, проходящих предсезонную подготовку. При этом в пресс-службе отметили, что подтверждёнными результаты тестов могут считаться только после проверки Роспотребнадзором.
По этой причине наш клуб вынужден отказаться от участия в Кубке губернатора Челябинской области, — говорится в сообщении.
В клубе заявили, что все инфицированные спортсмены изолированы. Сейчас они проходят курс лечения под наблюдением медицинского штаба.
Ранее NEWS.ru писал о том, что хоккейный клуб «Сибирь» вынужден отказаться от участия в Турнире на Кубок губернатора Челябинской области из-за того, что в нём выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.
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