ХК «Автомобилист» не примет участия в Кубке губернатора Челябинской области

https://static.news.ru/photo/d0048668-e2cc-11ea-9293-fa163e074e61_660.jpg Фото: hc-avto.ru

Положительные тесты на COVID-19 у игроков хоккейного клуба «Автомобилист» из Екатеринбурга помешают команде принять участие в Кубке Губернатора Челябинской области.

Об этом сообщили в пресс-службе клуба. По её данным, 19 августа было проведено плановое тестирование на коронавирус среди хоккеистов команды. Первичные результаты показали наличие заболевания у трети игроков основного состава, проходящих предсезонную подготовку. При этом в пресс-службе отметили, что подтверждёнными результаты тестов могут считаться только после проверки Роспотребнадзором.

По этой причине наш клуб вынужден отказаться от участия в Кубке губернатора Челябинской области, — говорится в сообщении.

В клубе заявили, что все инфицированные спортсмены изолированы. Сейчас они проходят курс лечения под наблюдением медицинского штаба.

Ранее NEWS.ru писал о том, что хоккейный клуб «Сибирь» вынужден отказаться от участия в Турнире на Кубок губернатора Челябинской области из-за того, что в нём выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.