Два «ассиста» Кучерова помогли «Тампе» сравнять счёт в серии с «Далласом»

https://static.news.ru/photo/63cdaafc-fc84-11ea-a2eb-fa163e074e61_660.jpg Андрей Василевский («Тампа») Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во втором поединке финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Даллас Старз» — 3:2 (3:0, 0:1, 0:1).

Решающее преимущество «молнии» добыли в первом периоде, забросив три шайбы: это сделали Брэйден Пойнт (12-я минута), Онджей Палат (15-я) и Кевин Шаттенкирк (16-я).

В двух первых случаях «Тампа» реализовала большинство, а автором голевых передач становился российский форвард Никита Кучеров. Всего на его счету 28 очков (6 голов и 22 «ассиста») в 21 проведённой игре плей-офф.

По ходу второго и третьего периодов «Даллас» усилиями Джо Павелски (35-я минута) и Маттиаса Янмарка (45-я) сумел отыграть две шайбы, но сравнять счёт и перевести игру в овертайм «звёздам» не удалось. Форвард Александр Радулов также записал на свой счёт два голевых паса.

Никита Кучеров был признан второй звездой матча, а лучшим игроком встречи стал шведский защитник «Тампы» Виктор Хедман, также отметившийся двумя «ассистами».

Счёт в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли сравнялся, поскольку в первом поединке «Даллас» взял верх со счётом 4:1, писал ранее NEWS.ru. Третья игра серии состоится в ночь с 23 на 24 сентября.