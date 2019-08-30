https://static.news.ru/photo/74201148-cb6f-11e9-9e5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Матч двух детских хоккейных команд закончился потасовкой прямо на льду в Саратове. Не поделили победу 10-летние спортсмены самарской «Кометы» и ростовского «Аксая».

Встреча на льду проходила во дворце «Кристалл», она закончилась в пользу самарцев со счётом 7:3. После финальной сирены игрок «Аксая» забросил шайбу в уже оставленные ворота противника, после чего и началась драка, сообщает «Взгляд-Инфо».

Драка продлилась чуть больше минуты, судьи в неё особо не вмешивались, а после завершения потасовки наказывать никого не стали.

Ранее News.ru сообщал, что футбольный стадион «Зенита» «Газпром Арена» дисквалифицирован на одну игру условно за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».