Матч двух детских хоккейных команд закончился потасовкой прямо на льду в Саратове. Не поделили победу 10-летние спортсмены самарской «Кометы» и ростовского «Аксая».
Встреча на льду проходила во дворце «Кристалл», она закончилась в пользу самарцев со счётом 7:3. После финальной сирены игрок «Аксая» забросил шайбу в уже оставленные ворота противника, после чего и началась драка,
Драка продлилась чуть больше минуты, судьи в неё особо не вмешивались, а после завершения потасовки наказывать никого не стали.
Ранее News.ru сообщал, что футбольный стадион «Зенита» «Газпром Арена» дисквалифицирован на одну игру условно за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».