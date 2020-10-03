ЦСКА в дуэли лидеров КХЛ едва не упустил победу над «Авангардом»

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Поединок двух лучших на данный момент клубов регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился домашний победой столичных «армейцев» над омским «Авангардом» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2).

У «красно-синих» за два периода отличились Константин Окулов (4-я минута), Максим Мамин (28-я) и Николай Голдобин (38-я).

«Ястребы» в заключительной трети встречи ответили заброшенными шайбами Оливера Каски (48-я) и Егора Чинахова (52-я).

За 53 секунды до финальной сирены Максим Мамин отправил шайбу в пустые ворота соперника, оформил дубль и закрепил победу «красно-синих».

ЦСКА одержал пятую победу подряд в чемпионате и догнал «Авангард» в общей таблице «регулярки» КХЛ: обе команды набрали по 21 очку, но «армейцы» провели 12 игр, а омичи — на две больше.

Ранее в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский «Барыс» в Нур-Султане взял верх в серии послематчевых буллитов над петербургским СКА — 3:2Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0), писал NEWS.ru.