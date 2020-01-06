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Четвёртое в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) столичное «дерби силовиков» завершилось волевой победой ЦСКА над «Динамо» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).

«Бело-голубые» быстро открыли счёт — на 5-й минуте отличился недавний новичок команды финский форвард Тему Пулккинен. «Армейцы» восстановили равновесие на 25-й секунде второго периода усилиями Богдана Киселевича.

В середине матча до конца игры за удар соперника клюшкой был удалён защитник «красно-синих» Михаил Науменков, однако динамовцы не сумели реализовать пятиминутное большинство. За что соперник дважды их наказал: Антон Слепышев (39-я минута) и Иржи Секач (за шесть секунд до конца второго периода) создали ЦСКА победный задел.

На 49-й минуте Константин Окулов закрепил победу «армейцев».

Сухая серия голкипера «бело-голубых» Ивана Бочарова прервалась на 146-минуте (145 минут 29 секунд).

«Динамо» (62 очка, 47 игр) в третий раз уступило ЦСКА в четырёх очных встречах в сезоне и упустило возможность опередить в таблице Западной конференции петербургский СКА (63 очка, 46 игр) и приблизиться к занимающему первое место ЦСКА, у которого стало 67 очков после 45 игр.

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