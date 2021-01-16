ЦСКА одержал победу над СКА и укрепился в Западной конференции КХЛ

https://static.news.ru/photo/b19997b2-58ed-11eb-9320-fa163e074e61_660.jpg Фото: cska-hockey.ru

Московский ЦСКА победил петербургский СКА со счётом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Голами у москвичей отличились Брендэн Лайпсик (10-я минута), Константин Окулов (39) и Сергей Андронов (45). В составе проигравших шайба на счету Эмиля Галимова (43).

ЦСКА смог увеличить отрыв от СКА в таблице Западной конференции. В активе команды 71 очко по итогам 46 встреч, СКА находится на второй позиции с 62 очками в 47 матчах.

Ранее NEWS.ru писал, что екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на домашней арене одержал крупную победу над омским «Авангардом» (4:1).

Гости при этом забили первыми — на 16-й минуте отличился Клим Костин. Через 10 минут хозяева сравняли счёт, шайба на счету канадца Питера Холланда. На 44-й минуте забил Александр Протапович, на 45-й — Анатолий Голышев, а на 59-й минуте немец Корбиниан Хольцер довёл разницу в счёте до разгромной. Холланд к своему голу добавил две результативные передачи.