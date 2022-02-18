Чемпион мира Кожевников назвал слабые места сборной Швеции по хоккею

У сборной Швеции по хоккею есть как минимум два слабых места — «они устают к третьему периоду и иногда не успевают возвращаться назад», рассказал NEWS.ru российский хоккеист, чемпион мира (1982) и ОИ (1984,1988) Александр Кожевников. Таким образом эксперт прокомментировал полуфинал олимпийского турнира в Пекина, где национальная команда РФ встретится с «Тремя коронами».

Как всегда, у Швеции хорошее катание, сильная игра в большинстве, России желательно меньше удаляться — опасно. Слабые места конечно есть: они к третьему периоду, усталость у них есть, иногда не успевают возвращаться назад. Так что, всё будет зависеть от нашей выносливости, не сказал бы, что от удачи — она нужна неудачникам. Проявить ответственность во время завершающих бросков, так как я не думаю, что будет много моментов, — подчеркнул Кожевников.

Сборная Швеции в четвертьфинале обыграла команду Канады со счётом 2:0 и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине на подопечных Алексея Жамнова — сборную РФ. Встреча состоится в пятницу, 18 февраля. Команда РФ в четвертьфинале одолела команду Дании со счётом 3:1. В составе команды РФ голами отметились Вадим Шипачёв, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Две голевые передачи на счету у Никиты Гусева. У сборной Дании отличился Франс Нильсен.

Матч за третье место на Олимпиаде состоится в субботу, 19 февраля, а финал — в воскресенье, 20 февраля.

Ранее сообщалось, что женская сборная ОКР по хоккею проиграла сборной Швейцарии в 1/4 олимпийского турнира в Пекине, встреча завершилась со счётом 2:4. Таким образом подопечные Евгения Бобарико завершили выступление на Олимпийских играх — 2022.