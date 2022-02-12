Российские хоккеистки вылетели с Олимпиады, проиграв Швейцарии 2:4

Женская сборная ОКР по хоккею проиграла сборной Швейцарии в 1/4 олимпийского турнира в Пекине, встреча завершилась со счётом 2:4. Таким образом подопечные Евгения Бобарико завершили выступление на Олимпийских играх — 2022.

Российская команда дважды сравнивала счёт по ходу встречи, но не смогла ответить на две шайбы Алины Мюллер в конце встречи. Результативными действиями у сборной ОКР отметились Анна Савонина и Полина Лучникова, у соперниц по шайбе также забросили Фебе Штанц и Доминик Рюэгг.

В полуфинале швейцарки встретятся со сборной Канады, игра назначена на 14 февраля. Во втором полуфинале турнира команда США ожидает соперника, который определится в матче между сборными Финляндии и Японии.

Российские и швейцарские хоккеистки уже встречались в Пекине: на стадии группового этапа сборная ОКР обыграла соперниц со счётом 5:2. В последующих матчах они уступили сборным США, Канады, Финляндии, забив суммарно лишь один гол (в матче против Канады).