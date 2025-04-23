Бывший генменеджер «Спартака» рассказал об отношении к Гашеку в Чехии Экс-менеджер «Спартака» Яковенко заявил, что в Чехии Гашека считают ненормальным

Фото: Petr David Josek/AP/TASS

Доминик Гашек

Бывший генеральный менеджер хоккейного «Спартака» Андрей Яковенко, когда-то игравший в чемпионате Чехии, заявил, что критикующего Россию экс-вратаря Доминика Гашека на родине считают ненормальным, сообщает ТАСС. Он отметил, что никто не может объяснить перемену, произошедшую с легендой НХЛ и КХЛ.

Такие его высказывания шокировали не только меня, но и многих чешских хоккеистов. В Чехии его всерьез не воспринимают, считают ненормальным. Поскольку его агрессия на Россию и русских непонятна, — сказал Яковенко.

Яковенко вспоминает времена, когда Гашек защищал ворота московского «Спартака» — это было с 2010 по 2011 год, когда он сам был генеральным менеджером красно-белых. По его словам, никаких проблем тогда не было, кроме споров с главным тренером команды Милошем Ржигой. Экс-менеджер пояснил, что ни разу не общался с вратарем с тех пор, как тот покинул столичный клуб.

22 апреля Доминик Гашек направил жалобы в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея на угрозы со стороны зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. В ответ экс-президент России заявил, что легендарный вратарь болен «русофобией в форме бреда преследования».