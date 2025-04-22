Медведев посоветовал Гашеку «не пить пиво в непроверенных местах» Медведев: бывшему хоккеисту Гашеку не стоит пить пиво «в непроверенных местах»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев видит у бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека острую форму психического заболевания и рекомендует «не пить пиво в непроверенных местах», заявил ТАСС его помощник Олег Осипов. Так он оценил обвинения спортсмена со стороны зампреда СБ России.

Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования, — сказал Осипов.

Гашек заявлял, что отправил два официальных письма — руководству Международного олимпийского комитета и Международной федерации хоккея на льду. В них он рассказал, что «бывший президент России Медведев угрожал убить его».

Ранее Гашек утверждал, что дед канадского хоккеиста Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и наполовину украинцем, что подтвердило его внимание к национальной идентичности знаменитого хоккеиста. С начала 2022 года он регулярно критикует руководство НХЛ из-за отказа отстранить российских хоккеистов на фоне СВО.

До этого Гашек заявил, что не стал смотреть матч с рекордным голом российского хоккеиста Александра Овечкина. Он отметил, что не смотрит игры Национальной хоккейной лиги с начала спецоперации на Украине.