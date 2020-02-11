https://static.news.ru/photo/092e961a-4cf3-11ea-b484-fa163e074e61_660.jpg Матч «Автомобилист» - «Барыс» Фото: hc-avto.ru

В очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке уступил казахстанскому «Барысу» из Нур-Султана — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2).

Победу гостям принесли точные броски Никиты Михайлиса (25-я минута), Ииро Пакаринена (39-я), Дастина Бойда (42-я) и Романа Старченко (55-я).

У хозяев отличились Евгений Мозер (29-я) и Питер Холланд (36-я).

«Барыс» (75 очков, 56 игр) в пятый раз в нынешнем сезоне (из шести очных встреч) победил «Автомобилист», выиграл четвёртый кряду матч в чемпионате и закрепился на третьем месте в таблице Восточной конференции, увеличив отрыв от идущих четвёртыми уральцев (70 очков, 56 игр).

Уфимский «Салават Юлаев» дома всухую переиграл владивостокский «Адмирал» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Автором первой шайбы стал Никита Сошников (12-я минута), двух следующих — Тему Хартикайнен (31-я и 35-я).

Голкипер уфимцев Юха Метсола отразил 21 бросок соперника и заработал шестой «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Салават Юлаев» (63 очка, 56 игр) занимает шестое место на «Востоке», «Адмирал» отстаёт от зоны плей-офф в той же конференции на четыре очка.

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