«Автомобилист» и «Ак Барс» догнали лидирующих в КХЛ ЦСКА и «Авангард»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» в гостях переиграл подмосковный «Витязь» — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).
У хозяев отличились Александр Сёмин (9-я минута), Святослав Гребенщиков (51-я) и Иван Ларичев (59-я).
В составе уральцев шайбы забросили Алексей Макеев (за 32 секунды до первого перерыва), Алексей Василевский (25-я минута), Брукс Мэйсек (42-я) и Денис Бодров (49-я).
Казанский «Ак Барс» дома всухую обыграл хабаровский «Амур» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
Шайбы забросили Иван Емец (15-я минута), Александр Бурмистров (23-я) и оформивший дубль Андрей Педан (голы на 27-й и 44-й минутах).
20-летний голкипер казанцев Амир Мифтахов отразил 23 броска соперника и заработал первый «сухарь» в КХЛ.
Благодаря этим победам «Автомобилист» и «Ак Барс» набрали по 25 очков и догнали лидеров общего зачёта КХЛ — московский ЦСКА и омский «Авангард».
Петербургский СКА на выезде переиграл ХК «Сочи» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).
Московский «Спартак» дома в овертайме уступил казахстанскому «Барысу» — 2:3ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1).
ЦСКА упустил возможность единолично возглавить таблицу КХЛ, проиграв в Хельсинки «Йокериту», писал ранее NEWS.ru.
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