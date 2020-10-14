«Автомобилист» и «Ак Барс» догнали лидирующих в КХЛ ЦСКА и «Авангард»

https://static.news.ru/photo/879ac232-0e57-11eb-9916-fa163e074e61_660.jpg Фото: hc-avto.ru

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» в гостях переиграл подмосковный «Витязь» — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).

У хозяев отличились Александр Сёмин (9-я минута), Святослав Гребенщиков (51-я) и Иван Ларичев (59-я).

В составе уральцев шайбы забросили Алексей Макеев (за 32 секунды до первого перерыва), Алексей Василевский (25-я минута), Брукс Мэйсек (42-я) и Денис Бодров (49-я).

Казанский «Ак Барс» дома всухую обыграл хабаровский «Амур» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Шайбы забросили Иван Емец (15-я минута), Александр Бурмистров (23-я) и оформивший дубль Андрей Педан (голы на 27-й и 44-й минутах).

20-летний голкипер казанцев Амир Мифтахов отразил 23 броска соперника и заработал первый «сухарь» в КХЛ.

Благодаря этим победам «Автомобилист» и «Ак Барс» набрали по 25 очков и догнали лидеров общего зачёта КХЛ — московский ЦСКА и омский «Авангард».

Петербургский СКА на выезде переиграл ХК «Сочи» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

Московский «Спартак» дома в овертайме уступил казахстанскому «Барысу» — 2:3ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1).

ЦСКА упустил возможность единолично возглавить таблицу КХЛ, проиграв в Хельсинки «Йокериту», писал ранее NEWS.ru.