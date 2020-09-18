«Авангард» победил в гостях «Нефтехимик» и вышел на первое место в КХЛ

https://static.news.ru/photo/5d1d0134-f9dd-11ea-978f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/hc_avangardomsk

В единственном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

У «ястребов» отличились Алексей Емелин (24-я минута) и Кирилл Семёнов (38-я).

Единственную шайбу у хозяев забросил на 31-й минуте Александр Кучерявенко.

Благодаря этой победе омичи набрали 12 очков в семи проведённых матчах и вышли на чистое первое место в общей таблице чемпионата КХЛ. У «армейских» клубов Москвы и Санкт-Петербурга, а также екатеринбургского «Автомобилиста» — по 11 очков, причём уральцы и ЦСКА сыграли на матч меньше.

Петербуржцы накануне всухую победили на выезде столичный «Спартак», писал ранее NEWS.ru.