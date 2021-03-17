«Штурм неба»: Парижской коммуне — 150 лет

18 марта исполняется 150 лет знаменитому восстанию французских рабочих во время войны с Пруссией. События 1871 года привели к созданию Парижской коммуны — установлению на 72 дня власти трудящихся, ставшей прообразом советской власти, объявленной большевиками после октябрьских событий 1917 года в России и их последователями в других странах мира. Основоположник научного социализма Карл Маркс назвал Парижскую коммуну «праздником пролетариата» и «зарёй великой социальной революции, которая навсегда освободит человечество от классового общества». Хоть Парижская коммуна и была разгромлена французскими властями при поддержке Отто фон Бисмарка, 18 марта остаётся почитаемой датой для левых сил и на государственном уровне отмечается в социалистических странах.