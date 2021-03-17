«Штурм неба»: Парижской коммуне — 150 лет

18 марта исполняется 150 лет знаменитому восстанию французских рабочих во время войны с Пруссией. События 1871 года привели к созданию Парижской коммуны — установлению на 72 дня власти трудящихся, ставшей прообразом советской власти, объявленной большевиками после октябрьских событий 1917 года в России и их последователями в других странах мира. Основоположник научного социализма Карл Маркс назвал Парижскую коммуну «праздником пролетариата» и «зарёй великой социальной революции, которая навсегда освободит человечество от классового общества». Хоть Парижская коммуна и была разгромлена французскими властями при поддержке Отто фон Бисмарка, 18 марта остаётся почитаемой датой для левых сил и на государственном уровне отмечается в социалистических странах.
Баррикады в Париже и иные революционные события 150-летней давности были запечатлены на фотографиях и гравюрах того времени, которые публикует NEWS.ru.
Баррикады Парижской коммуны, апрель 1871 года. Угол площади Отель-де-Вилль и улицы Риволи
Pierre-Ambroise Richebourg/Public Domain/commons.wikimedia.org
Баррикада на углу бульвара Вольтера
Bruno Braquehais/BHVP/Roger-Viollet/Public domain/commons.wikimedia.org
Защитники Монмартра
BBHVP/Roger-Viollet/Public domain/commons.wikimedia.org
Вандомская площадь
Bruno Braquehais/wdl.org
Баррикада на Вандомской площади
BBHVP/Roger-Viollet/Public domain/commons.wikimedia.org
Баррикада на набережной Пеллетье
Bruno Braquehais/BHVP/Roger-Viollet/Public domain/commons.wikimedia.org
Бульвар Клиши
Public domain/commons.wikimedia.org
Группа французских солдат на рю Кастильоне
Bruno Braquehais/wdl.org
Вандомская площадь
Bruno Braquehais/wdl.org
Руины Парижской коммуны
Andrieu, Jean/parismuseescollections.paris.fr
Защитники баррикады на рю-де-ля-Пэ
Bruno Braquehais/wdl.org
Баррикада на улице Менильмонтан
Public domain/commons.wikimedia.org
Взорванная Вандомская колонна
Appert, Ernest Charles/parismuseescollections.paris.fr
Восставшие парижане расстреливают генералов Леконта и Тома
Ernest Charles Appert /parismuseescollections.paris.fr