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Защитники Монмартра
История

«Штурм неба»: Парижской коммуне — 150 лет

13:00, 18 марта 2021 11
Фото: BBHVP/Roger-Viollet/Public domain/commons.wikimedia.org

18 марта исполняется 150 лет знаменитому восстанию французских рабочих во время войны с Пруссией. События 1871 года привели к созданию Парижской коммуны — установлению на 72 дня власти трудящихся, ставшей прообразом советской власти, объявленной большевиками после октябрьских событий 1917 года в России и их последователями в других странах мира. Основоположник научного социализма Карл Маркс назвал Парижскую коммуну «праздником пролетариата» и «зарёй великой социальной революции, которая навсегда освободит человечество от классового общества». Хоть Парижская коммуна и была разгромлена французскими властями при поддержке Отто фон Бисмарка, 18 марта остаётся почитаемой датой для левых сил и на государственном уровне отмечается в социалистических странах.

Баррикады в Париже и иные революционные события 150-летней давности были запечатлены на фотографиях и гравюрах того времени, которые публикует NEWS.ru.

Баррикады Парижской коммуны, апрель 1871 года. Угол площади Отель-де-Вилль и улицы Риволи

Pierre-Ambroise Richebourg/Public Domain/commons.wikimedia.org

Баррикада на углу бульвара Вольтера

Bruno Braquehais/BHVP/Roger-Viollet/Public domain/commons.wikimedia.org

Защитники Монмартра

BBHVP/Roger-Viollet/Public domain/commons.wikimedia.org

Вандомская площадь

Bruno Braquehais/wdl.org

Баррикада на Вандомской площади

BBHVP/Roger-Viollet/Public domain/commons.wikimedia.org

Баррикада на набережной Пеллетье

Bruno Braquehais/BHVP/Roger-Viollet/Public domain/commons.wikimedia.org

Бульвар Клиши

Public domain/commons.wikimedia.org

Группа французских солдат на рю Кастильоне

Bruno Braquehais/wdl.org

Вандомская площадь

Bruno Braquehais/wdl.org

Руины Парижской коммуны

Andrieu, Jean/parismuseescollections.paris.fr

Защитники баррикады на рю-де-ля-Пэ

Bruno Braquehais/wdl.org

Баррикада на улице Менильмонтан

Public domain/commons.wikimedia.org

Взорванная Вандомская колонна

Appert, Ernest Charles/parismuseescollections.paris.fr

Восставшие парижане расстреливают генералов Леконта и Тома

Ernest Charles Appert /parismuseescollections.paris.fr

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