https://static.news.ru/photo/bde5fed8-e31f-11e9-9bf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com

Главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян заявил, что медицинское сообщество озабочено растущим потреблением сахара россиянами и увеличением числа больных ожирением.

При этом Тутельян подчеркнул, что сахар может быть полезен для людей, чья деятельность связана с большими энергозатратами, в остальных случаях он лишь повышает риски развития сахарного диабета и нездорового набора веса, передаёт РИА Новости .

Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий, — заявил доктор.

Директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк поддержал коллегу и добавил, что россияне в своём потреблении сладкого выходят за рамки норм, установленных ВОЗ. По мнению врача, не стоит впадать в крайности и совсем отказываться от сахара, так как еда должна приносить и приятные эмоции, но при покупке кондитерских изделий стоит руководствоваться здравым смыслом.

Как писал News.ru ранее, врач опроверг пользу шоколада в борьбе с депрессией. Профессор Института здоровья Гриффита Бен Десброу порекомендовал при выборе шоколада останавливаться на тёмном. Однако он, как и любой другой вид сладостей, не способен помочь человеку с психологическими проблемами.