Врачи рассказали о средней длительности коронавирусной инфекции

Коронавирусная инфекция у пациентов длится в среднем 11 дней, но некоторые выздоравливают и за пару дней. При этом у вакцинированных продолжительность заболевания значительно меньше, чем у невакцинированных, заявили врачи Роспотребнадзора в беседе с РИА Новости.

Замдиректора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова отметила , что у некоторых пациентов симптомы осложнений остаются в течение более трёх месяцев, до полугода, иногда дольше.

На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной, — пояснила доктор медицинских наук.

Длительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, добавила младший научный сотрудник клинического отдела этого института, врач-терапевт Дарья Хавкина. Она подчеркнула, что также продолжительность заболевания связана с особенностями организма.

Ранее стало известно, что заболевание после заражения коронавирусной инфекцией будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным человек был в маске. Также необходимым условием для этого является полоскание горла, мытьё рук и лица, заявили врачи Роспотребнадзора.