Врачи призвали не отказываться от прививки от гриппа во время пандемии

https://static.news.ru/photo/f6a98e1e-b566-11ea-b3f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне должны делать прививку от гриппа и кори, так как в случае заражения COVID-19 другие инфекции могут усугубить течение болезни. Такое мнение высказала заведующая лабораторией векторных вакцин НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Марина Стукова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболевший коронавирусом может быть одновременно болен гриппом. Об этом свидетельствуют результаты исследований учёных из РФ и Китая.

В этом сезоне особенно это важно, потому что очень вероятно, что будут циркулировать и грипп, и коронавирус, и поэтому обязательна вакцинация для взрослых и детей, как обычно, — отметила эксперт.

Стукова подчеркнула, что новый вирус до конца не изучен, поэтому пока нет данных о том, как COVID-19 влияет на течение других болезней.

В свою очередь научный руководитель ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Виталий Зверев заявил, что сведений о снижении общего иммунитета прививкой от гриппа нет. По его словам, приостановлена плановая вакцинация взрослых на дифтерию, столбняк, гепатит Б. Но при этом разрешается проводить вакцинацию групп риска, среди которых — солдаты.

Продолжается вакцинация в очагах инфекции: если вспышка возникла кори, то стопроцентно будет вакцинация там. Разрешается вакцинация в очаговых зонах: если сейчас клещевой энцефалит идёт в серой зоне — Москва, Московская область, Калужская, — все проводят вакцинацию, ничего не нарушается, — подчеркнул специалист в разговоре с ТАСС.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 9 млн человек по всему миру, более 468 тысяч умерли, более 4,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 280 912 человек, на втором Бразилия — 1 083 341.

Ранее в Минздраве РФ заявили о старте клинических испытаний двух видов вакцин от коронавируса. Первые добровольцы получили препарат 18–19 июня.

Как писал NEWS.ru, вакцина от коронавируса, которую разработали НИЦ эпидемиологии им. Гамалеи совместно с Минобороны, будет эффективна два года. Вводить её надо будет два раза, так как кодирующий спайк-белок коронавируса ген вводится на разных носителях. Двукратный приём даёт возможность увеличить защиту на больший период времени, рассказал руководитель центра Александр Гинцбург. Для массовой вакцинации россиян понадобится выпустить 70 млн доз препарата. На данный момент решается вопрос масштабного выпуска вакцины.

Гинцбург также сообщил, что быстрый выход на клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции обусловлен хорошей технологической платформой, зарекомендовавшей себя при создании вакцины от вируса лихорадки Эбола.