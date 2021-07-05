Врачи объяснили опасность курения после вакцинации

Образование тромбов является потенциальным последствием курения в течение трёх дней после вакцинации от коронавируса. Об этом заявили российские врачи, сообщает ТАСС.

Директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа отметила , что курение влияет на организм после прививки так же пагубно, как и алкоголь.

При воздействии на организм любыми вирусами, не только ковидом, идёт загущение крови, сужение сосудов и резкое тромбообразование — все те же самые риски. Чтобы исключить их, нельзя пить [алкоголь] и курить, — предупредила она.

Врач считает, что курящие люди после вакцинации должны принимать антикоагулянты и точно не тянуться за сигаретами.

По мнению врача-пульмонолога Алексея Никишенкова, курение после прививки может стать дополнительным стрессом для организма. Это в свою очередь может обострить побочные эффекты.

После вакцинации начинает активно работать иммунитет, при этом человек может испытывать гриппоподобный синдром: повышение температуры вплоть до лихорадки, интоксикация, слабость, головная боль, снижение аппетита и так далее. Конечно, происходящая извне интоксикация организма путём курения, вдыхания вредных веществ — это дополнительный стресс для оргазма, — подчеркнул пульманолог.

Он добавил, что после прививки следует воздержаться и от курения электронных сигарет.

Ранее стало известно, что риск развития рака лёгких и полости рта уменьшается ровно наполовину через пять лет после того, как человек отказывается от курения. Данной информацией в своём Telegram-канале поделился заместитель главы российского Министерства здравоохранения Олег Салагай. Он подчеркнул, что через год жизни без никотина на 50% снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.