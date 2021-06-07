Минздрав рассказал, как уменьшится риск рака лёгких после отказа от курения

https://static.news.ru/photo/9285f850-c69f-11eb-a8a2-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Риск развития рака лёгких и полости рта уменьшается ровно наполовину через пять лет после того, как человек отказывается от курения. Данной информацией в своём Telegram-канале поделился заместитель главы российского Министерства здравоохранения Олег Салагай.

Он подчеркнул, что через год жизни без никотина на 50% снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Исходя из современных данных, уже через несколько минут после отказа от курения наблюдаются первые улучшения в работе организма.

Через год после отказа риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 50%. Через 5 лет на 50% уменьшается риск рака горла и полости рта, — написал Салагай.

Ранее стало известно, что риск заражения коронавирусной инфекцией увеличивают курение и употребление табачных изделий. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на информацию пресс-службы Роспотребнадзора во Всемирный день без табака.

По информации Роспотребнадзора, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме, поскольку их лёгкие уже повреждены.