В МВД России подготовили изменения в Уголовный кодекс, которые предполагают освобождение врачей от уголовной ответственности за утрату наркотиков, сообщила автор проекта Общероссийского народного фронта «Регион заботы», учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. В создании документа принимали участие представители Минздрава.

Одно из главных препятствий в оказании паллиативной помощи в России — страх медика при назначении опиоидных анальгетиков. Врачи боятся уголовного преследования. Нужно менять положение вещей, при котором случайная утеря наркотического препарата может быть рассмотрена как возможная утечка в нелегальный оборот. Если врач лично признал случайную утрату лекарства, оно должно быть списано внутри медицинской организации. Нюта Федермессер учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера»

Российские медики нередко становились жертвами уголовного преследования за случайную утерю лекарств. Несколько лет назад в Бурятии фельдшер Гусиноозёрской центральной районной больницы во время выезда к онкобольному случайно выронила из нагрудного кармана психотропный препарат и потеряла его. В отношении сотрудницы возбудили уголовное дело.

В 2010 году в городе Обь Новосибирской области врач оставила сумку с соответствующими лекарственными средствами на входе в квартиру пациента и пошла его осматривать. В это время родственники больного похитили оттуда наркотики и сильнодействующие вещества. В результате в отношении доктора был вынесен обвинительный акт в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228.2 УК РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств».

Согласно новым правилам, если медработник случайно потерял или разбил ампулу с наркотическим препаратом, он не понесёт за это уголовной ответственности. Также он освобождается от преследования, если лекарство было украдено неизвестными.

При утере препарата медицинский работник в течение трёх дней должен будет уведомить об этом своё руководство. Сформированная комиссия выяснит у медика обстоятельства произошедшего и зафиксирует протокол. На его основании лекарство будет списано как утраченное. Руководители учреждения уведомят МВД о случившемся. Анастасия Жданова начальник юридического отдела центра паллиативной помощи департамента здравоохранения начальник юридического отдела центра паллиативной помощи департамента здравоохранения

В полиции же, по словам Ждановой, не будут рассматривать случившееся в уголовно-правовой плоскости. Однако многократное допущение врачом утраты препарата может стать сигналом к проверке МВД. Согласно законопроекту, после ряда случаев утери наркотических средств медика всё же смогут привлечь к уголовной ответственности и даже уволить по статье.

Мы не исключаем риск того, что иногда руководство медицинской организации не возьмёт на себя ответственность определить, что же там, действительно, произошло. И тогда мы не избежим привлечения к ситуации правоохранительных органов, — сообщила Жданова.

Предложенные поправки, конечно, не решат все существующие проблемы, но это точно шаг вперёд к смягчению избыточного уголовно-правового прессинга медиков, отметила представитель департамента здравоохранения.

В соответствии с действующей редакцией ч. 1 ст. 228.2 за неумышленную утрату наркотического средства врач может быть приговорён к штрафу до 120 тысяч рублей, обязательным работам длительностью до 360 часов с лишением права занимать те или иные должности на срок до трёх лет.

Владимир Путин и Нюта Федермессер Kremlin Pool/Global Look Press

В начале января этого года президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов. В тексте поручения, размещённом на сайте Кремля, отмечается, что о принятых мерах члены правительства должны доложить до 15 апреля 2020 года. В июне 2019-го во время «Прямой линии» с главой государства Нюта Федермессер попросила его освободить медиков от наказания по этой статье.