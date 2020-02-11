В МВД России подготовили изменения в Уголовный кодекс, которые предполагают освобождение врачей от уголовной ответственности за утрату наркотиков, сообщила автор проекта Общероссийского народного фронта «Регион заботы», учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. В создании документа принимали участие представители Минздрава.
Одно из главных препятствий в оказании паллиативной помощи в России — страх медика при назначении опиоидных анальгетиков. Врачи боятся уголовного преследования. Нужно менять положение вещей, при котором случайная утеря наркотического препарата может быть рассмотрена как возможная утечка в нелегальный оборот. Если врач лично признал случайную утрату лекарства, оно должно быть списано внутри медицинской организации.
Российские медики нередко становились жертвами уголовного преследования за случайную утерю лекарств. Несколько лет назад в Бурятии фельдшер Гусиноозёрской центральной районной больницы во время выезда к онкобольному случайно выронила из нагрудного кармана психотропный препарат и потеряла его. В отношении сотрудницы возбудили уголовное дело.
В 2010 году в городе Обь Новосибирской области врач оставила сумку с соответствующими лекарственными средствами на входе в квартиру пациента и пошла его осматривать. В это время родственники больного похитили оттуда наркотики и сильнодействующие вещества. В результате в отношении доктора был вынесен обвинительный акт в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228.2 УК РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств».
Согласно новым правилам, если медработник случайно потерял или разбил ампулу с наркотическим препаратом, он не понесёт за это уголовной ответственности. Также он освобождается от преследования, если лекарство было украдено неизвестными.
При утере препарата медицинский работник в течение трёх дней должен будет уведомить об этом своё руководство. Сформированная комиссия выяснит у медика обстоятельства произошедшего и зафиксирует протокол. На его основании лекарство будет списано как утраченное. Руководители учреждения уведомят МВД о случившемся.
В полиции же, по словам Ждановой, не будут рассматривать случившееся в уголовно-правовой плоскости. Однако многократное допущение врачом утраты препарата может стать сигналом к проверке МВД. Согласно законопроекту, после ряда случаев утери наркотических средств медика всё же смогут привлечь к уголовной ответственности и даже уволить по статье.
Мы не исключаем риск того, что иногда руководство медицинской организации не возьмёт на себя ответственность определить, что же там, действительно, произошло. И тогда мы не избежим привлечения к ситуации правоохранительных органов, — сообщила Жданова.
Предложенные поправки, конечно, не решат все существующие проблемы, но это точно шаг вперёд к смягчению избыточного уголовно-правового прессинга медиков, отметила представитель департамента здравоохранения.
В соответствии с действующей редакцией ч. 1 ст. 228.2 за неумышленную утрату наркотического средства врач может быть приговорён к штрафу до 120 тысяч рублей, обязательным работам длительностью до 360 часов с лишением права занимать те или иные должности на срок до трёх лет.
В начале января этого года президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов. В тексте поручения, размещённом на сайте Кремля, отмечается, что о принятых мерах члены правительства должны доложить до 15 апреля 2020 года. В июне 2019-го во время «Прямой линии» с главой государства Нюта Федермессер попросила его освободить медиков от наказания по этой статье.
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