Врач развеял распространённые мифы о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/62a8c48e-089d-11eb-939c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфекционист и кандидат медицинских наук Георгий Сапронов заявил, что коронавирусная инфекция может трансформироваться, чтобы легче проникнуть в организм. С учётом роста числа заразившихся у людей всё чаще возникают вопросы о заболевании.

По словам специалиста, очки действительно могут защитить от COVID-19. Если глаза не защищены, то вирус попадает на слизистую глаза, затем слезой смывается в носослёзный канал и добирается до верхних дыхательных путей. Правда в этом случае вероятность заражения значительно снижается.

Сапронов отметил, что подхватить коронавирус в пустом лифте можно, потому что когда человек выдыхает, он создает вокруг себя опредлённую воздушную взвесь. Если из лифта только что вышел инфицированный COVID-19, который внутри кабины чихал и кашлял, то есть возможность заразиться.

По словам медика, новость о том, что некий полынный напиток из Африки лечит коронавирус, — миф. Он напомнил, что в СССР и России был большой опыт использования полыни, но данных об эффективности этого растения для лечения коронавируса нет.

Ещё одним мифом инфекционист назвал мнение, что электросушители для рук могут разносить инфекцию.

Сушка подаёт воздух в руки вниз. Воздух проходит через нагревательные спирали. Вероятность того, что после нагрева вирус будет жив, очень низкая. Кроме того, в некоторые сушители встроена ультрафиолетовая лампа, — рассказал «Вечерней Москве» Сапронов.

Врач призвал соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, носить маски, закрывая нос и рот, не выходить из дома при малейших признаках простуды.

Ранее медицинские специалисты из Массачусетской больницы общего профиля и Медицинского центра Бет-Израйел опровергли утверждение о связи группы крови пациента с заражением коронавирусной инфекцией, тяжестью заболевания и риском летального исхода.

Эксперты в ходе исследования проанализировали данные 7648 человек, прошедших тестирование на выявление недуга. По сообщению медиков, между группой крови и любым из пиковых маркеров заболевания не обнаружено никакой зависимости.

Однако отмечается, что пациенты с группами крови В (III) и АВ (IV) (резус-положительными) заражались коронавирусом чаще других. Соответственно, риск заболевания — это единственный аспект, с которым группа крови может быть связана, писал NEWS.ru.