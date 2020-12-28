Врач рассказал, сколько алкоголя можно выпить за новогодние каникулы

По её словам, лучше пить напитки, не содержащие пшеничных спиртов и примесей.

Это либо рисовая водка, либо текила. Которая не имеет аналогов. Её много не выпьешь, она обладает хорошими вкусовыми качествами и не так действует на голову — не так токсична. Если говорить про коньяк, то особенно сейчас, в Новый год, много подделок. Также это дубильные вещества — это может спровоцировать и аллергию, и какой-то отёк. Белая водка менее токсична, меньше содержит всевозможных веществ, — пояснила Лапа.