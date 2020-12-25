Стали известны регионы России с самыми пьющими мужчинами

https://static.news.ru/photo/2ad363b8-45d6-11eb-a940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наибольшая доля мужчин, потребляющих алкоголь сверх установленной нормы (более 168 граммов в неделю в пересчёте на этанол), наблюдается в Чукотском автономном округе (22,6%). Несколько меньше показатели в Архангельской области (16,3%) и Хабаровском крае (14,6%). С такими данными Росстата за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что в пятёрку регионов-лидеров попали Еврейская автономная (14%) и Новгородская (14%) области.

В свою очередь, меньше всего злоупотребляющих спиртным мужчин — в Чечне (0%), Дагестане (0,5%), Северной Осетии (0,9%), Республике Тыва (1,2%), Ханты-Мансийском автономном округе (1,2%) и Севастополе (1,2%).

В целом по стране такие мужчины составляют 75,3% от общей численности населения, пьющего алкоголь более нормы. Таким образом, доля женщин в ней — около четверти.

Это объясняется тем, что женщины более ответственны: как правило, у них есть дети, и на них ложится основное бремя воспитания. Они понимают, что если позволяет себе пить, об их детях никто не позаботится, отметил в беседе с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Кроме того, женщины проще «выплеснуть» негативные эмоции, обсудить проблемы с подругами. К тому же мужчины прибегают к спиртному не только когда им плохо, но и когда хорошо.

Часто причиной алкоголизма становится воспитание в семье, если горячительными напитками злоупотреблял отец или мать.

Ещё причина — мужчины так общаются. Они собрались, что они будут делать? Кроме того, в подростковом возрасте ребята начинают пить, чтобы показать себя взрослыми, понравиться девочкам. Потому что девочки любят плохишей, хулиганов, а не отличников — тоже одна из причин. Мужской алкоголизм не сильно осуждается обществом. Ну и плюс это самый лёгкий путь решения психологических проблем для мужчины, — добавил Денисов-Мельников.

Лидерство Чукотки по показателю может быть связано с климатическими условиями, тяжёлой работой и желанием согреться в холодную погоду, заключил он.

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