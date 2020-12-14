Сомелье рассказал, как правильно выбрать шампанское к Новому году

https://static.news.ru/photo/0382753a-3b84-11eb-b63a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед россиянами в преддверии Нового года встанет вопрос: как правильно выбрать шампанское? При покупке игристого напитка следует обратить внимание на ценник: качественный продукт не отличается дешевизной, отметил в беседе с NEWS.ru сомелье Владимир Цапелик. Напитки могут отличаться способом приготовления.

Если вы покупаете бутылку за 250 рублей, то это уже на пределе — неизвестно, из чего оно было сделано. Вам может повезти, и бутылка будет нормальная. Но я бы рекомендовал цену более высокую — начинать от 350 рублей и выше. Всё зависит от вашего бюджета. Чем дороже, тем лучше. Есть две основных технологии: резервуарная, а вторая — классический бутылочный способ. Если вы хотите хорошее шампанское, очень хорошее, то здесь цена будет не менее, наверное, семисот или даже тысячи рублей. Если вы платите такие деньги, вы покупаете вино, сделанное по классической технологии, — заявил эксперт.

При этом не всякое игристое вино из Франции качественное, добавил сомелье. Так, шампанское самого высокого уровня производят непосредственно в Шампани. Другие регионы Пятой республики делают вина, которые могут стоить дёшево — 250–350 рублей. Однако их покупать не стоит. При таком бюджете лучше предпочесть напиток, сделанный в России.

Ранее на период новогодних каникул в России предложили разрешить заказывать доставку шампанских и игристых вин через Интернет. Между тем в Минздраве назвали оптимальную дозу шампанского на Новый год.