В России предложили разрешить покупать шампанское онлайн

https://static.news.ru/photo/5af163ae-3b83-11eb-964a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На период новогодних каникул в России предлагают разрешить заказывать доставку шампанских и игристых вин через Интернет. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

По словам общественника, новогодний стол трудно представить без шампанского, которое уже долгие годы воспринимается как один из символов зимнего праздника. Однако в настоящее время действует постановление правительства, которое запрещает оформлять дистанционную доставку алкоголя.

Иными словами, к Новому году можно купить через Интернет всё, кроме спиртного — за ним придётся идти в магазин. Это, в свою очередь, создаёт повышенную опасность заражения коронавирусом. В связи с этим Петров предлагает на время новогодних праздников снять запрет на заказ шампанского через Интернет.

Прошу Вас рассмотреть вопрос о приостановлении запрета дистанционной продажи алкоголя (игристых и шампанских вин) как минимум на время новогодних праздников. Возможно, в первую очередь таким правом покупки алкоголя стоит наделить лиц старше 65 лет и тех, кто входит в группу риска заражения коронавирусом, — говорится в обращении.

Такая мера поможет в деле профилактики заражения людей коронавирусом и поддержит отечественный бизнес, добавил он. В настоящее время власти призывают старшее поколение соблюдать режим самоизоляции, однако законом ограничивают право жителей страны приобретать шампанское безопасным способом, утверждает автор инициативы.

Минфин уже пытался снять существующие ограничения на продажи алкоголя через Интернет. В 2018 году законопроект, разрешающий онлайн-торговлю пивом, российским вином и шампанским производителями и оптовиками был внесён в правительство. Но в сентябре текущего года статс-секретарь замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что в ближайшее время документ не планируют вносить в Госдуму. Но, по мнению Владимира Петрова, серьёзное ухудшение эпидемиологической обстановки в последние месяцы может стать причиной, чтобы вернуться к обсуждению этого вопроса и пусть временно, но снять ограничения на онлайн-торговлю шампанским.

Технических сложностей в реализации инициативы возникнуть не должно, уверен председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

В принципе, игроки, даже легальные, полулегально продают и сейчас алкоголь, фактически организовывая его доставку. Наоборот, лишние ограничения порождают формирование чёрного рынка. Рынок в целом уже готов к продаже алкоголя через Интернет. То есть не надо вообще ничего создавать, никакой инфраструктуры, — считает эксперт.

Причём и в этом случае будет продолжать действовать запрет на ночную торговлю такой продукцией, добавил он.

Ранее в Минздраве назвали оптимальную дозу шампанского на Новый год.