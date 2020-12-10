Минздрав назвал оптимальную дозу шампанского на Новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Применение витамина C облегчает течение болезни и способствует снижению смертности от коронавируса на 68%. Об этом рассказали учёные по результатам сравнения более ста исследований.

Когда у вас тяжёлая инфекция, ваш организм использует витамин C гораздо быстрее, чтобы поддерживать иммунную систему, — рассказала соавтор исследования Анитра Карр. Она добавила, что употребление витамина способно снизить количество...