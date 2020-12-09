Лекарства и септики вошли в топ самых желанных подарков на Новый год

https://static.news.ru/photo/d169a916-3a29-11eb-8d1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лекарственные препараты и септические средства попали в список самых популярных и востребованных новогодних подарков. Об этом NEWS.ru рассказал член совета Гильдии маркетологов Николас Коро.

Впервые за долгие-долгие годы наблюдения, — ну, такого просто не было очень и очень давно, — всё, что связано со здоровьем, санитарией, гигиеной, всякие асептические, противобактериологические препараты, салфетки, спреи — в этом году их с удовольствием принимают и с удовольствием планируют дарить. Конечно же, это пандемическое влияние на подобную категорию подарков, — отметил Коро.

По его словам, среди людей восстанавливается спрос на анолитовые установки в качестве подарков. В частности, одним из лучших презентов их видят медики.

У женщин желанными подарками остаются ювелирные украшения, одежда и дорогая бытовая техника. Мужчины же в этом году терпимее в ожиданиях, многие из них не ждут презентов вовсе. Однако немало представителей сильного пола хотели бы получить качественный алкоголь или гаджеты.

Дети надеются найти под ёлкой прежде всего гаджеты. Родители же готовы дарить чадам куклы, фрукты и сладости. Однако в одном чаяния детей и возможности взрослых совпадают.

Книга как подарок третий год уже уверенно держится в рейтингах готовности делать подарки и в рейтингах ожидания детей. Яркие, сказочные, увлекательные книги вновь держатся и в этом году как-то примиряют оба этих списка, — пояснил маркетолог.

Около 20% людей вообще не планируют тратить деньги на подарки друзьям, коллегам и даже родственникам, заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что чаще всего взрослые просят у Деда Мороза на предстоящий Новый год здоровья и погашения кредитов.