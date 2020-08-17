Врач рассказала, как отличить COVID-19 от простуды

https://static.news.ru/photo/36143236-e08f-11ea-a857-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лёгкая форма коронавируса, ОРВИ и сезонный грипп начинаются приблизительно одинаково: в первые дни у заболевшего нет высокой температуры, он испытывает лёгкую слабость и недомогание. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Обычная простуда или ОРВИ богата катаральными явлениями: температура может быть невысокой, но при этом есть насморк, першение в горле, ломота в мышцах. У кого-то это сопровождается нарушением стула, диареей, большой слизистой отделяемостью, — передаёт «Ридус» слова Романенко.

Лёгкая форма коронавируса при этом сопровождается потерей обоняния и вкуса, многие пациенты не жалуются на боли, однако утверждают, что не хочется ничего делать.

ОРВИ длится от трёх до семи дней. Затем, если она заболевание продолжается, то к нему присоединяются осложнения. При коронавирусе болезнь длится до 14 дней, а иногда недомогание затягивается до трёх недель, отмечает врач.

При тяжёлой форме COVID-19 температура повышается до 38,5-39 градусов, а также начинается кашель, одышка.

Сезонный грипп начинается резко, с высокой температуры, выраженной головной боли, резкой боли в мышцах, суставах. При этом кашель может быть или не быть. Это плохое самочувствие при гриппе обычно длится пару дней, редко — пять дней, а потом должно наступить облегчение, — сказала специалист.

Как ранее писал NEWS.ru, гипотеза о том, что коронавирус мог адаптироваться к организму человека ещё в 2012 году, требует подтверждения. Об этом заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.