Врач рассказала, как извлечь пользу из стресса

https://static.news.ru/photo/013f2f66-32e2-11eb-82e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Кратковременный стресс стимулирует и мобилизует все защитные силы организма, приводя его в состояние повышенной боевой готовности, сообщила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.

По её словам, стресс всегда связан с усиленной выработкой надпочечниками кортизола и адреналина, которые жизненно важны для правильной работы организма, однако их переизбыток грозит серьёзными последствиями. Чем больше человек нервничает, тем меньше он защищён от инфекций.

Плохо, когда человек не может остановиться. Уже событие прошло, а он всё продолжает из-за него выяснять отношения. Это самое плохое. Кратковременный стресс укрепляет человека, а хронический стресс ослабляет. Кратковременный стресс помогает человеку развиваться, двигаться, укрепляет его иммунную и нервную системы, — пояснила она.

Павлова отметила, что мужчины лучше реагируют на стресс благодаря высокому уровню тестостерона, а вот женщины зачастую откладывают переживания. Специалист рекомендует справляться с неприятным событием сразу, а не откладывать решение на завтра, как делала, например, героиня «Унесённых ветром» Скарлетт О’Хара. Лучше всего проанализировать ситуацию на высоте эмоций и вынести из неё урок.

Желательно начать с самого себя: что я сделал не так, где я ошибся. Если урок вынесен из события, принято решение, то стресс уменьшается, прекращается. А если человек не проанализирует ситуацию, не сможет из неё ничего извлечь, он постоянно будет повторять свою ошибку, — отметила врач.

При том он отметила, что это не значит, что нужно действовать на эмоциях, а вот обдумать всё в спокойном месте очень полезно. Тогда из ситуации можно выйти победителем, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее невролог и нейрофизиолог Александр Будик заявил, что употребление мата стимулирует центральную нервную систему. По его словам, человек, употребляющий обсценную лексику способен переносить сильную боль, поскольку у него меняется уровень восприятия боли.