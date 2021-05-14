Врач рассказала, как избежать теплового удара

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Синоптики спрогнозировали аномальную жару в ряде регионов России в ближайшие дни. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала телеканалу «Звезда», как в такую погоду избежать теплового удара.

Специалист пояснила, что к удару приводит перегрев солнцем кожных покровов. Человек потеет, жидкости в организме становится меньше, это приводит к нарушению водно-солевого обмена и загущению крови. В результате сосуды постоянно находятся в напряжённом состоянии.

По словам терапевта, чтобы избежать перегрева, необходимо пить больше жидкости — воды, чая. Это усилит потоотделение, и человек будет чувствовать себя комфортно.

Врач также отметила, что, выходя на улицу в жаркую погоду, не следует надевать слишком отрытую одежду. Кроме того, обязателен головной убор.

Не должно быть открытых частей тела, когда мы гуляем. Получают эти удары люди раздетые, когда на них не надеты головные уборы, — подчеркнула она.

Собеседница телеканала добавила, что человека, получившего тепловой удар, первым делом необходимо напоить водой, а затем вызвать ему скорую помощь.

Ранее сообщалось, что в Москве 17 мая объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице поднимется до +30 градусов. Кроме того, на текущей неделе в нескольких регионах ожидается «супержара». В их числе Астраханская, Курганская, Свердловская, Омская, Тюменская и Челябинская области, а также Алтайский край и Ямал.