Врач рассказал об опасности выдавливания прыщей в «треугольнике смерти»

https://static.news.ru/photo/ec49860a-d116-11eb-9c29-96000091f725_660.jpg Юлия Галлямова Фото: dr_gallyamova/instagram.com

Самостоятельно избавляться от высыпаний вокруг носа и губ опасно из-за особенностей кровоснабжения данного участка лица, который носит название «треугольник смерти», заявила врач дерматолог-трихолог Юлия Галлямова, сообщает «Говорит Москва».

Название «треугольник смерти» можно объяснить с позиции анатомии и строения сосудистой системы. Эта зона обогащена сосудистой сетью, и инфекция, если попадает, может распространиться глубоко, по всему организму, — рассказала доктор.

По её словам, прыщи не стоит давить самостоятельно. Можно разрушить стенки сальной железы, что приведёт к образованию рубцов на пост-акне. Кроме того, после выдавливания одного прыща инфекция может разнестись вокруг, а также уйти намного глубже, что приведёт к более серьёзному воспалению.

Это анатомическое строение, сосудистая сетка, там есть каналы, сосуды выходят из глубины на поверхность, — добавила специалист.

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